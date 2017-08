La città di Imperia piange la scomparsa di Simone Novembrino, noto dj morto all’età di trentanove anni. Simone, che secondo quanto riportato dai quotidiani locali è stato sconfitto al termine di una battaglia contro un brutto male, era molto conosciuto nell’ambiente della movida: da anni portava la sua musica in tutta la Riviera, facendo divertire giovani e meno giovani alle sue serate, e faceva parte della storica formazione della “Riviera Gang Crew”, un gruppo di animatori che promuoveva eventi nei principali locali della Riviera Ligure e anche del Piemonte. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente tutti coloro che lo conoscevano e aveva apprezzato la sua professionalità.

Tanti messaggi di cordoglio su Facebook – In queste ore in tanti lo stanno ricordando con affetto con dei messaggi di cordoglio apparsi sulla sua pagina Facebook. Chi lo conosceva sottolinea la sua simpatia, umanità e il suo grande amore per la musica. “Sempre ai massimi livelli”, dicono i suoi colleghi di consolle. Simone Novembrino, che fra pochi giorni avrebbe spento quaranta candeline, lascia la compagna Michela, i genitori Antonio e Franca e il fratello Sandro. I funerali del dj si svolgeranno giovedì alle 16 alla chiesa parrocchiale di Sant'Agata.