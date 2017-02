in foto: Museo civico Gaetano Filangieri di Napoli

Mercoledì 8 febbraio, alle ore 12.00, sarà presentato presso il Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli il restauro del monumentale portone di ingresso, che il FAI – Fondo Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo hanno sostenuto con un contributo assegnato nell’ambito della settima edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare. Il bene è stato votato con oltre 5.000 voti alla settima edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal FAI- Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Il museo intitolato al filosofo Gaetano Filangieri.

Il Museo civico Gaetano Filangieri è un museo privato situato a Napoli, allestito nel quattrocentesco palazzo Como, dedicato alle arti applicate, alla scultura, alla pittura e alla conservazione di libri antichi. Il 22 maggio 2012 il museo ha riaperto dopo 13 anni di chiusura. Nel luglio del 2013 è nata l'Associazione Salviamo il Museo Filangieri ONLUS che promuove e sostiene il Museo in tutte le sue attività e ne diffonde la conoscenza.

La collezione, eterogenea per materiali, vanta più di 3000 oggetti, di varia provenienza e datazione. Sono raccolti esemplari di arti applicate (maioliche, porcellane, biscuit, avori, armi e armature, medaglie), dipinti e sculture dal XVI al XIX secolo, pastori presepiali del XVIII e XIX secolo ed anche una biblioteca dotata di circa 30.000 volumi ed un archivio storico con documenti dal XIII al XIX secolo. La collezione pittorica raccoglie in special modo dipinti del Seicento napoletano, tra cui opere di Jusepe de Ribera, Luca Giordano, Andrea Vaccaro, Battistello Caracciolo e Mattia Preti.

Mercoledì 8 febbraio 2017, ore 12

Alla presentazione interverranno: Gianpaolo Leonetti, Direttore Museo Civico Gaetano Filangieri, Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania, Angela Schiattarella della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Danilo Di Lorenzo, Direttore Area Napoli Intesa Sanpaolo

Napoli, Museo Civico Gaetano Filangieri

