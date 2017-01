Lui le mangia tutte le patate fritte. Lei, infuriata, si vendica pugnalandolo. Protagonista della vicenda Diane Clayton, arrestata per il tentato omicidio del fidanzato Simon Hill. La coppia era a casa di un amico comune quando tutti insieme hanno deciso di fare cena con delle patatine fritte appena cucinate. L'uomo ha mangiato la sua porzione, quindi si è avventato su quella della compagna, che è andata su tutte le furie: "Lei ha sferrato due violentissimi schiaffi al fidanzato, poi si è alzata dal tavolo e si è recata in cucina", ha raccontato l'unico testimone, amico della coppia. In un primo momento ha pensato che la ragazza fosse andata a prendere una nuova porzione di patatine, ma quando l'ha vista tornare con un affilatissimo coltello da cucina ha capito che cosa stava accadendo. "Lei ha colpito Simon procurandogli una profonda ferita. L'uomo, terrorizzato, è scappato salvo tornare dopo qualche minuto per cercare un confronto con Clayton".

Lei si è scusata con il fidanzato. I due sono quindi tornati a casa insieme, ma l'indomani mattina la ragazza è di nuovo impazzita: esattamente come aveva fatto la sera precedente è andata in cucina, ha afferrato un altro coltello e colpito il fidanzato alle mani. A quel punto Simon Hill è andato alla polizia e denunciato la giovane, che ora dovrà scontare cinque mesi di carcere.