Ludovica Visentin, 16 anni, ha perso la sua lunga battaglia contro quel male che la affliggeva da 4 anni. La giovane di Volpago, in provincia di Treviso, era una vera lottatrice. Nonostante la malattia, era uscita dalle scuole medie con il 10 e lode e aveva continuato a studiare con profitto al liceo Canova di Treviso. Era, inoltre, impegnata nel sociale: non pensava solo a sé stessa durante la degenza, ma era impegnata anche per gli altri pazienti ricoverati come lei al Cro di Aviano, organizzando attività ed eventi con lo scopo di finanziare iniziative a favore dei malati oncologici. Un impegno fuori dal comune che le era valso il titolo di Alfiere della Repubblica da parte del presidente Sergio Mattarella.

Una ragazza sfortunata Ludovica. Era stata colpita da un osteosarcoma (un tumore osseo) quando aveva solo 13 anni e frequentava la seconda media. La malattia l'ha obbligata su una sedia a rotelle e a lunghi ricoveri in ospedale. Lei però non si è mai abbattuta, anche grazie alle persone che le sono state affianco in questi anni. Come il suo bioterapeuta e presidente dell’associazione Sogni, Rudy Zanatta, che due anni l’aveva portata a conoscere il suo idolo, la ballerina di "Ballando sotto le stelle" Giusy Versace. Il male, come detto, non le ha impedito di continuare il suo impegno nello studio. Tanto che nel marzo 2016 era stata premiata in municipio a Volpago con il riconoscimento dedicato agli studenti locali più meritevoli. Purtroppo, dopo quel momento di gioia, le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo. Ludovica lascia il padre Alberto, la madre Carolina Cauduro e le sorelle Anna e Marta di 22 e 19 anni.