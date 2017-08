Attimi di paura nella notte tra venerdì e sabato in una nota discoteca di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, la "Capannina". Mentre il locale era affollatissimo di persone, infatti, intorno all'1.30 alcuni ragazzi che si trovavano in pista hanno iniziato ad avvertire un forte bruciore alle vie respiratorie e agli occhi. Molti sono usciti dal locale impauriti e in pochi minuti è scattato l'allarme trai presenti con un fuggi fuggi generale. Molti infatti hanno temuto un attacco visti i recenti drammatici episodi di terrorismo, ma ben presto si è scoperto che in realtà si trattava di spray al peperoncino.

Sul posto cono comunque intervenute numerose squadre di vigili del fuoco da Lucca, dai Viareggio e Pietrasanta e anche il nucleo regionale Nbcr di Firenze, oltre alle forze dell'ordine. La discoteca è stata fatta evacuare completamente in attesa di verifiche e solo successivamente si è scoperto che nel locale qualcuno aveva usato e abbandonato alcune bombolette spray al peperoncino che con tutta probabilità sono state la causa dei malesseri visto che i controlli non hanno rinvenuto tracce di altre sostanze.

L'allarme è rientrato completamente solo dopo circa tre ore quando la discoteca è stata riaperta. Nel frattempo diverse persone hanno richiesto l'intervento medico. Circa una ventina di persone hanno accusato problemi, alcune sono state soccorse sul posto dalle ambulanze inviate dal 118 mentre per sei ragazzi è stato necessario il trasporto all'ospedale. Ora sul caso indaga la polizia di Forte dei Marmi che ha acquisito le telecamere del locale per identificare i responsabili dell'accaduto.