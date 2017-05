Si è trattato di un vero e proprio miracolo, giura chi ha assistito alla scena e chi l'ha soccorsa, quello che è certo però è che quanto capitato a un bimba toscana di dieci anni è qualcosa di singolare. La piccola infatti è improvvisamente caduta mentre faceva un giro in bicicletta facendo un volo di oltre sei metri giù per una scarpata ma ne è uscita praticamente illesa. È quanto capitato domenica mattina in provincia di Lucca. La bambina stava girando in bici vicino alla chiesa di Bargecchia, frazione del comune di Massarosa, quando ha perso il controllo della due ruote ed è andata a sbattere contro un muretto, volando per circa 6 metri dalla strada.

Dopo l'allarme sono subito scattati i soccorsi e sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e anche un elisoccorso Pegaso. Per tirare su la piccola è stato necessario l'intervento dei pompieri, ma quando i medici l'hanno visitata hanno capito che era stata molto fortunata. La bimba infatti se l'è cavata solo con piccole ferite ed escoriazioni oltre alla paura e i sanitari hanno deciso di mandare via l'elicottero optando per un trasferimento in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Versilia dove sono stati svolti i controlli del caso.