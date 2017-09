Aumenta la tassazione sulle vincite del lotto. Se fino a oggi la ritenute sulla vincita erano pari al 6% tra qualche giorno salirà all'8%. A stabilirlo è il decreto legge 50/2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96 che tratta di "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo". La norma entrerà in vigore dal prossimo 1 ottobre.

La tassazione attuale.

Fino al 1 ottobre sarà in vigore la tassazione al 6% sulle vincite. Questa tassazione vale per le vincite fino a 500 Euro. Quindi bisogna pagare una ritenuta unica pari al 6% e a stabilirlo è l'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ovvero la legge finanziaria 2005). L'importo da pagare con la tassazione viene trattenuto direttamente dal concessionario. La tassazione è quindi immediata e non c’è bisogno di dichiarare queste vincite nella dichiarazione dei redditi.

Cosa cambia.

Dal 1 ottobre 2017 le cose cambiano. All'articolo 6 del decreto legge "Disposizioni in materia di giochi", secondo comma, si legge che "la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento". Poi si aggiunge: "Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 […] è fissato al 12 per cento". Questo significa che se la somma vinta rientra nei 500 euro allora la tassazione è dell'8%, mentre per la quota eccedente i 500 euro arriva al 12%. La tassa sulla fortuna quindi raddoppierà.