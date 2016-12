Ha risposto a tutte le domande del pm Luca Palazzi, ma ha negato tutte le accuse. Il neo ministro dello Sport Luca Lotti, indagato con l'accusa di rivelazione di segreto e favoreggiamento nell'inchiesta sugli applati Consip, è stato sottoposto a un interrogatorio di circa un'ora e mezza. Lotti, secondo quanto si apprende, avrebbe dichiarato di non aver mai saputo nulla riguardo indagini relative alla Consip, né di aver mai frequentato l'amministratore delegato Luigi Marroni, ma di averlo visto "solamente due volte nell'ultimo anno".

Il fascicolo a carico di Lotti sarebbe stato stralciato dal filone principale d'indagine, che vede invece indagati Alfredo Romeo e il dirigente della Consip Marco Gasparri, e sarebbe al momento giunto alla Procura di Roma per competenza territoriale. Il ministro dello Sport è stato messo sotto indagine a seguito di alcune dichiarazioni fatte da Luigi Marroni, sentito come persona informata sui fatti il 20 dicembre scorso. L'Ad avrebbe accontato ai pm Henry John Woodcock, Celeste Carrano ed Enrica Parascandolo che Lotti avrebbe avvisato i vertici Consip delle indagini in corso da parte della Procura di Napoli.

L'avvocato del ministro, Franco Coppi, ha dichiarato che l'incontro con i magistrati è stato "molto sereno, sui fatti riportati dal Fatto quotidiano. Il ministro ha negato qualsiasi responsabilità, fornendo ai magistrati anche dei riscontri che saranno approfonditi nelle prossime settimane".

"Noi non scappiamo dalle indagini: siamo a totale disposizione di ogni chiarimento da parte dell'autorità giudiziaria. La verità – del resto – è più forte di qualsiasi polemica mediatica e non vedo l'ora di dimostrarlo", aveva scritto su Facebook il ministro venerdì scorso.