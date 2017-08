Attimi di paura nella serata di venerdì nel pieno centro di Londra, davanti a Buckingham Palace, la residenza ufficiale della regina britannica. Un uomo armato di un grosso coltello, infatti, avrebbe tentato di aggredire una pattuglia di agenti a piedi che sorvegliava la zona. L'uomo fortunatamente è stato prontamente bloccato dalle forze dell'ordine e arrestato. Secondo i media locali, due agenti sono rimasti feriti durante l'operazione.

Come comunicato dalla polizia metropolitana della capitale inglese, l'episodio è avvenuto intorno alle 20.30 di venerdì sera. Durante l'aggressione due poliziotti sono rimasti feriti alle mani in maniera non grave e anche se sono stati soccorsi da un'ambulanza, accorsa sul luogo successivamente, sono stati medicati sul posto e non è stato necessario il loro trasporto in ospedale. Non risultano altre persone coinvolte nell'aggressione.

Dopo l'allerta la zona è stata completamente evacuata e isolata dalle forze dell'ordine giunte in massa sul posto. L'intera area ora è pesantemente presidiata da agenti. Secondo alcuni testimoni l'uomo pare fosse armato con una grossa spada e si aggirava davanti al palazzo reale. Quando gli agenti si son avvicinati avrebbe tentato di aggredirli