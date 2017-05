Un ragazzo di venti anni è stato ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato a Romford, vicino a Londra. Sarebbe stato ucciso per motivi banali, a quanto pare per uno sguardo non gradito agli aggressori. La vittima si chiamava Hosam Ali Eisa e aveva la doppia nazionalità italiana ed egiziana. Per quattordici anni il giovane ha vissuto con la famiglia a Mantova e lo scorso anno si era trasferito con i genitori e cinque fratelli a Dagenham, un quartiere orientale di Londra. Per proseguire gli studi e aiutare la famiglia a sostenere le spese il giovane in Inghilterra aveva trovato un lavoro part-time come cameriere.

Uno degli aggressori ha colpito Hosam con un coltello – Il delitto è avvenuto giovedì scorso in un parcheggio non lontano dalla casa di Hosam. Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato accoltellato mentre era insieme alla fidanzata, una ragazza di diciannove anni. La coppia era appena uscita da un cinema quando ha incontrato un gruppo di altri giovanissimi. Secondo alcuni testimoni – a quell’ora il centro commerciale era molto affollato – la lite tra il ventenne italo-egiziano e quattro giovani inglesi sarebbe scaturita da un gioco di sguardi non graditi da parte della gang. A un certo punto, dopo insulti e botte, uno degli aggressori ha estratto un coltello e ha colpito Hosam al fianco sinistro.

Due dei giovani fermati subito rilasciati – La fidanzata e altri testimoni hanno chiamato i soccorsi e il ventenne è stato trasportato all'ospedale, ma è morto circa un'ora dopo il ricovero. Per l’omicidio, anche grazie alle telecamere del centro commerciale, sono stati fermati quattro ragazzi, tra cui tre minorenni. Due di loro, i più giovani, sono stati rilasciati poco dopo. Stando alle dichiarazioni della fidanzata di Hosam, la coppia e la gang responsabile del delitto non si conoscevano neppure.