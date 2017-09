Presto sarà possibile viaggiare in treno da Londra a Tokyo, coprendo la distanza siderale di oltre 13.500 km tra il Regno Unito e il Giappone. Il governo russo starebbe infatti discutendo già da tempo con le autorità nipponiche sull’ipotesi di realizzare un prolungamento della linea ferroviaria Trans Siberiana che riesca ad unire i due Paesi. I treni attraverseranno la Germania e la Polonia prima di entrare nell'Europa Orientale e poi in Russia. E’ bene ricordare che il collegamento ferroviario tra Londra e Mosca esiste già. Anzi è anche possibile proseguire fino alla costa orientale russa. Ciò è stato possibile grazie al Channel Tunnel (sotto il canale della Manica) e, appunto, la Trans-siberiana, la grande ferrovia che collega Mosca con il porto di Vladivostock, lembo estremo della Russia siberiana sull’Oceano Pacifico.

La novità però è un’altra – I programmi elaborati dai nipponici prevedono di prolungare la ferrovia fino alla Capitale. Per farlo saranno costruiti due tunnel e un ponte. Il ponte permette il passaggio dei treni da Vladivostock all’isola di Sakhalin. Da qui giungerebbe all’isola giapponese di Hokkaido tramite un tunnel di 265miglia per poi giungere a Tokyo. Il progetto è stato descritto come "un ponte attraverso la storia" in quanto Mosca e Tokyo non hanno mai firmato un trattato che conclude formalmente le ostilità della Seconda Guerra Mondiale (in particolare per la disputa delle isole Curili). Tuttavia, Vladimir Putin è pronto a promuovere investimenti nell’estremo oriente russo e provare a recuperare il rapporto.

Il Giappone non sarà più uno stato insulare – Secondo quanto scrive Siberian Times, il vice premier russo Igor Shuvalov ha dichiarato: “Stiamo seriamente offrendo ai nostri partner giapponesi la possibilità di considerare la costruzione di un passaggio ferroviario da Hokkaido verso la zona sud di Sakhalin. Noi siamo disposti a cominciare la nostra parte dei lavori subito”. Shuvalov ha aggiunto che il Giappone diventerà uno Paese "continentale" una volta che la linea ferroviaria diventerà realtà.