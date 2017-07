Ritrovato in centro a Londra un sarcofago romano di 1600 anni fa. La scoperta, vicino a Borough Market, è stata effettuata durante gli scavi per un nuovo complesso condominiale in Swan Street. Secondo gli archeologi, il sarcofago appartiene a un membro della nobiltà e sarebbe un resto dell'antica città di Londinium, disseminate oggi in tutta la capitale britannica. Una notevole scoperta realizzata da parte dello staff di archeologi, i quali sono stati in grado di identificare all’interno della struttura funeraria, anche la presenza di oggetti di metallo. Gillian King, capo del gruppo di archeologi intenti negli scavi, ha dichiarato che si tratta di

un importante bottino, probabilmente appartenuto a qualche membro della nobiltà, anche se molto è stato rubato dai ladri nel XVIII secolo.

Il corpo all'interno del sarcofago non è stato ancora identificato, perché si trovava molti metri sotto terra ed era totalmente ricoperto. Questa zona di Londra era nota per essere stata nell'antichità un cimitero romano. Anche se finora nessuno era stato in grado di ipotizzare che fosse nascosto proprio sotto le moderne case della capitale inglese.

Il sarcofago, ritrovato scoperto, lascia ipotizzare un precedente ritrovamento con furto annesso. Secondo gli esperti, risale con ogni probabilità al IV secolo "sull’antica strada romana che portava a Londinium", località commerciale romana fondato nel I secolo d. C. e abbandonato nel V. La certezza sarebbe data dal fatto che sullo stesso percorso, pochi anni fa, è stato già rinvenuto a Londra un altro sarcofago.

Sempre Gillian King ha dichiarato

Non era una semplice bara sepolta, era stato costruito un mausoleo tutto attorno, che testimonia il fatto che il morto appartenesse ad un certo status sociale e fosse una persona di una certa rilevanza.

Subito dopo il ritrovamento, il sarcofago è stato trasportato al Museum of London, dove gli scienziati stanno datando la terra e le ossa all’interno della tomba.