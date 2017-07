Quando ha visto le fiamme dietro di se e il vuoto davanti si è trovata di fronte alla scelta più importante della sua giovane vita, molto probabilmente anche l'ultima. Meilan Duong, 17 anni, ha cercato in ogni modo di evitare che le fiamme la raggiungessero, ma quando ormai ha capito che non sarebbe mai riuscita a salvarsi si è lanciata dal quarto piano, sperando di riuscire a sopravvivere al volo. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare e l'adolescente è deceduta buttandosi dalla sua a abitazione Mile End, a Londra, che era andata a fuoco.

I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 6 di ieri mattina dopo che le fiamme erano divampate a casa della famiglia Duong. Il padre, la madre e il fratello sono riusciti a fuggire, mentre Meilan è rimasta intrappolata nell'incendio che, con ogni probabilità, era partito dalla sua camera da letto. La ragazza, senza via di scampo, ha iniziato a chiedere aiuto dalla finestra mentre veniva incoraggiata a mantenere la calma da alcune persone che erano accorse dai palazzi vicini. "Alle 5.30 ho sentito un gran frastuono in strada – ha raccontato Helal Miah, 41 anni, che vive in un edificio vicino – Sono sceso in strada e ho visto il fuoco e quella povera ragazza che tentava di scappare dalla sua camera da letto. Stava cercando di realizzare una corda per raggiungere il balcone al piano di sotto quando una fiammata le ha mandato a fuoco i vestiti e i capelli. A quel punto, nonostante le dicessimo di non saltare e che i soccorritori stavano arrivando, si è lasciata andare nel vuoto davanti agli occhi dei genitori. Alcuni hanno tentato di afferrarla al volo, ma non ci sono riusciti. Siamo sconvolti da quello che è successo. Era davvero una bella famiglia".