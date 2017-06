Qualcuno già lo definisce un miracolo. Tazmin e Malek Belkadi, due gemelle di 6 anni, date per disperse nell’incendio che ha colpito la Grenfell Tower di Londra, sono state ritrovate sane e salve. Le piccole sono ora ricoverate in ospedale. Nel dramma della Grenfell Tower, risultano dispersi ancora i loro genitori Grenfell Tower: Farah Hamdan, 23, e Omar Belkadi, e la loro sorellina minore di 6 mesi, Leena. “Quando le abbiamo trovate sembravano stare bene. Era in cima all’edificio, siamo davvero felici che siano salve. Ora sono in ospedale, speriamo di trovare gli altri membri della loro famiglia” ha detto Ousama Itani, un residente che ha lavorato tutta la notte con l’obiettivo di trovare i dispersi. Il numero delle vittime dell’incendio è salito a 17: a comunicarlo, in conferenza stampa, un portavoce di Scotland Yard, che ha aggiunto che al momento nulla fa pensare a un atto di terrorismo. Una settantina i feriti, trasportati in diversi ospedali della capitale inglese. Tra questi, 18 versano in condizioni critiche. Numerosi i dispersi, tra cui anche una coppia di italiani.

Sono ormai passate circa 36 ore dall’incendio che ha sconvolto Londra. Ieri, il fratello di Farah, Rkia Hamdan, zio delle piccole, aveva pubblicato un disperato appello per i suoi familiari: "Siamo stati in tutti gli ospedali e stiamo cercando tutto il giorno ma non li abbiamo ancora trovati. Vogliamo solo sapere se sono al sicuro” aveva detto al Sun. "Hanno due bambine, Tazmin e Malek, e siamo così sconvolti e preoccupati per loro. Sono così arrabbiato con la polizia, avrebbero dovuto darci maggiori informazioni. È straziante che tante famiglie stanno soffrendo in questo modo, noi vogliamo solo delle risposte. Li vogliamo solo a casa. È così sconvolgente” ha aggiunto l’uomo.