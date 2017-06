“Allah, ti prenderà”. E’ quanto hanno inneggiato tre donne prima di accoltellare una maestra nella zona di Hermon Hill, alla periferia est di Londra. A rivelarlo è il Daily Mail che cita Karrien Stevens, direttrice della scuola materna ‘Little Diamonds’, che ha confermato il ferimento di un membro del personale, “sulla trentina”.

I fatti sarebbero avvenuti stamattina: la vittima stava percorrendo Wanstead High Street, nel nord di Londra, per recarsi a lavoro, quando è stata affrontare “da tre ragazze e accoltellata”, secondo quanto afferma la Stevens. La donna è stata colpita alle spalle dalle tre giovani che “inneggiavano ad Allah". Tuttavia la polizia non sta trattando la vicenda come un incidente terroristico. Nel frattempo i genitori dei bambini che frequentano le scuole della zona hanno ricevuto un'email che li informava che le scuole erano state messe in stato di ‘lockdown'. La Stevens ha aggiunto che gli aggressori sono scappati dopo che un uomo si è avvicinato per aiutare la vittima.

"Quando è arrivata al lavoro non riuscivamo a credere alle sue parole e abbiamo chiamato subito la polizia. È terribile, sono assolutamente inorridita” ha detto la direttrice dell’asilo. La polizia metropolitana ha confermato l’incidente. La donna ora è in ospedale, non è in pericolo di vita. Allertate tutte le scuole della zona per il possibile pericolo.