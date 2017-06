Scene drammatiche di persone a terra sanguinanti o in fuga ma anche gesti di eroismo e altruismo da parte di tanti uomini e donne che hanno permesso di salvare molte vite umane. È quanto emerge dal racconto dei tanti testimoni oculari della nuova strage di Londra dove tre terroristi hanno investito e accoltellato i passanti in strada uccidendo sette persone e ferendone altre decine. Il tassista Aksha Patel ha raccontato a Sky News l'eroico gesto di una donna sconosciuta che non ha esitato a bloccare col proprio corpo la porta di un ristorante nel Borough Market permettendo a moltissimi avventori di poter scappare e salvarsi

"Ha bloccato la porta di ingresso del ristorante con il suo corpo, mentre i terroristi provavano ad entrare" ha spiegato l'uomo, un gesto istintivo che ha permesso a tanti altri sconosciuti clienti di scappare dal retro rimanendo così illesi. L'identità della donna non è nota e per questo gli stessi clienti del locale, circa una ventina di persone, ora stanno cercando di risalire al suo nome.

Il tassista ha spiegato che la donna faceva parte di una coppia che doveva prendere il suo taxi ma mentre è uscita dal ristorante si è accorta dei terroristi in strada. Così ha dato subito l'allarme e si è frapposta ai tre permettendo agli altri di scappare "Sapeva che erano persone cattive che cercavano di entrare ma ha tentato comunque di fermarli ed è riuscita a tenere la porta per alcuni secondi prima di essere sopraffatta. In questo modo i clienti sono riusciti a fuggire attraverso la porta posteriore e ha salvato almeno venti persone" ha concluso l'uomo che no ha saputo dare spiegazioni sulla sorte della donna.