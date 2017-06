Un devastante incendio è divampato nelle scorse ore in un grattacielo residenziale di Londra, la Grenfell Tower, in Latimer Road a North Kensington, distruggendolo completamente. Sul posto stanno operando circa 200 vigili del fuoco con decine di mezzi per cercare di contenere le fiamme e salvare i residenti. Sul posto sono accorse anche numerose ambulanze e le forze dell'ordine ma al momento fortunatamente non ci sono notizie di vittime accertate.

Un portavoce della polizia di Londra ha confermato la presenza di almeno 15 feriti trasportati in ospedale per intossicazioni o ustioni. Il vero timore però è che nel grattacielo di 24 piani siano rimaste delle persone intrappolate tra le fiamme. Testimoni oculari hanno raccontato di grida d'aiuto provenienti dall'interno del palazzo in fiamme che si è trasformato in un autentico infermo di cristallo. Persone a centinaia di metri di distanza hanno raccontato di esser state coperte dalla cenere spigionata dall'enorme rogo. Sui social diversi i messaggi per ricercare persone disperse nella fuga generale, tra cui alcuni minori.

L'allarme è scattato nella notte verso l'1 ora locale (le 2 in Italia) quando enormi fiamme hanno avvolto l'edificio tanto da essere visibili in gran parte del centro della capitale inglese. Il rogo sembra essere partito dai piani inferiori ma poi si è propagato rapidamente a tutto il palazzo come mostrano le immagini condivise sui social network. Per questo la polizia ha evacuato anche diversi edifici circostanti e isolato l'area.

Secondo alcuni c'è' il rischio di un crollo del grattacielo anche se dopo ore di inteso lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a dominare parte delle fiamme e il rogo alle prime luci dell'alba era meno intenso. L'edificio interessato dall'incendio, che ha uno dei suoi affacci di fronte alla stazione della metropolitana in Latimer Road, fu costruito nei primi anni '70 e ospita circa 120 appartamenti di diversa grandezza ma di recente erano stati avviati i lavori per un'ampia ristrutturazione.