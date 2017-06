Un ragazzo italiano di origine sarde, Pietro Sanna, è stato trovato morto nelle ultime ore a Londra. Lo riferiscono fonti investigative in Gran Bretagna. Il consolato generale italiano, secondo quanto appreso dall’Ansa, è in contatto sia con la famiglia della vittima, sia con la polizia, che sta indagando per fare luce sull'episodio. Non ancora chiare, secondo Scotland Yard, le cause e le circostanze esatte dell'accaduto. Da quanto si apprende, il corpo del ragazzo è stato trovato nella sua casa nella capitale britannica. Pietro Sanna sarebbe stato ucciso a coltellate.

Il ragazzo viveva a Londra da circa due anni – Stando alle prime notizie, il giovane, figlio di una nota famiglia di imprenditori del settore turistico, viveva nella capitale britannica da circa due anni. A Londra vive anche suo fratello. Il quotidiano La Nuova Sardegna scrive che il ragazzo, che aveva ventiquattro anni, potrebbe essere stato accoltellato da un ladro che aveva appena sorpreso nella sua casa.