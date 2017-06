L’ultima speranza si è spenta nella serata di ieri, poco dopo le 20: Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due fidanzati veneti rimasti intrappolati nel rogo della Grenfell Tower di Londra, sono morti. L'ufficialità è arrivata prima nelle case delle due famiglie, a Camposampiero (Padova) e San Stino di Livenza (Venezia), con una telefonata della Farnesina. Poi nella chiesa parrocchiale di san Pietro, nel comune euganeo, aperta per la veglia organizzata da Don Claudio Bosa per “fare comunità” e stringersi attorno ai parenti e agli amici dei due giovani architetti che avevano deciso di trasferirsi in Regno Unito per cercare quella fortuna che in Italia non avevano trovato.

“Siamo qui stasera per metterci accanto ai genitori, ai fratelli, nonni, tutta la famiglia, amici e conoscenti di Gloria e Marco – ha detto don Claudio all’inizio della cerimonia -. Ci rimane la preghiera. Hai lasciato che il Tuo corpo fosse martoriato dai flagelli. Anche i corpi di Gloria e Marco sono stati martoriati dal flagello delle fiamme. Vorremmo chiederti il perché. Non c’è una risposta, se non la fede che tu eri accanto a loro in quella torre nera”. Durante la veglia è arrivato il tragico annuncio dell’avvocato Maria Cristina Sandrin che in queste ore assiste la famiglia Trevisan. Non abbiamo più nulla da sperare – commenta, la voce rotta dalla stanchezza e dalla commozione -. A questo punto chiediamo solo che venga rispettato il dolore delle famiglie di questi due ragazzi e che vengano spente tutte le telecamere”.

La mamma e il papà di Gloria, Emanuela e Loris, non ce l'hanno fatta a partecipare alla veglia. Troppo forte il dolore per la loro cara. Ma c’erano invece le cugine e le amiche di sempre di Gloria. Molte di loro si sono affidate ai social network per sfogare la sofferenza in questi giorni. “Sono straziata dal dolore e dall’angoscia”, commenta la cugina Ingrid sotto una foto di Gloria e Marco sorridenti e abbracciati. “Per voi, per le altre vittime, per le vostre famiglie e i vostri amici. Il mio cuore piange per voi”, scrive invece una delle nuove conoscenti londinesi dei due giovani fidanzati, Mandy.