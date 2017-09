Attimi di paura nella mattinata di mercoledì nel pieno centro di Londra, in Gran Bretagna. La polizia inglese ha fatto immediatamente evacuare l'intera area di Liverpool Street chiudendo locali e uffici e invitando i passanti ad allontanarsi dal posto a causa di un allarme bomba. L'area è stata completamente isolata dagli agenti accorsi in forze in zona. Secondo i media locali, l'allerta sarebbe scattata a causa di un pacco sospetto segnalato dai passanti nel quartiere finanziario di Londra. Ufficiali armati e squadre anti esplosivi con cani addestrati sono state sguinzagliate in tutta l'area. Sul posto sono stati fatti arrivare gli artificieri per esaminare l'involucro.

"Area chiusa tra gli incroci di Moorgate e South Place, di Eldon Street e di Blomfield Street, di Wilson Street e di South Street", ha dichiarato la polizia della capitale britannica in una dichiarazione. Molte persone sono rimaste chiuse negli uffici in attesa delle verifiche che fortunatamente poi sono risultate negative. La stessa polizia infatti dopo circa mezz'ora ha comunicato che il pacco non era pericoloso e ha dichiarato il cessato allarme.

Nella capitale inglese e in tutta la Gran Bretagna l'allerta per il pericolo di atti terroristici resta altissima dopo l'attentato nella metro che fortunatamente non ha fatto vittime e i precedenti casi molto più sanguinari avvenuti nel Paese. I controlli sono stati rafforzati dopo che il livello nazionale di allerta è stato elevato al grado massimo dal governo che presuppone come molto probabile una azione terroristica imminente