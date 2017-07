Un'altra notte di terrore a Londra a causa del fuoco. A meno di quattro settimane dalla tragedia della Grenfell Tower dove hanno perso la vita decine di persone tra cui due italiani, un nuovo enorme rogo scoppiato nella notte tra domenica e lunedì ha messo in allarme la capitale inglese. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte nella zona di Camden Market, area nota e popolare tra londinesi e turisti grazie alla presenza di negozi e locali. Sul posto sono confluite diverse squadre di vigili del fuoco, forze di polizia e ambulanze, ma fortunatamente, come ha confermato la portavoce dei soccorsi sanitari di Londra, nessuna persona è rimasta ferita e non vi è stato bisogno di cure mediche.

Una settantina di vigili del fuoco con oltre una decina di automezzi hanno però dovuto lavorare per ore per controllare le fiamme divampate in un palazzo a tre piani all'interno del complesso. Dopo aver invitato i cittadini ad evitare la zona, evacuando il quartiere, per lungo tempo i pompieri hanno cercato di contenere l'incendio evitando che si propagasse agli edifici vicini con conseguenze catastrofiche. Solo alle prime luci dell'alba il rogo è stato definito sotto controllo. Anche se al momento dell'incendio la zona era semideserta, infatti, vi sono molti locali con cucine e si temeva che con le fiamme sarebbe stata possibile una violenta esplosione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il fuoco sembra si sia originato da un ristorante nei pressi del mercato, come ha rivelato uno studente di 22 anni al Guardian. Il giovane ha raccontato di aver visto le fiamme arrivare verso la strada dalle finestre sopra il ristorante mentre stava passando con alcuni amici. Circostanza confermata anche da gestore di un bar nei pressi di Camden Market. I danni del vasto incendio sarebbero ingenti.