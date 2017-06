Resham Khan e Jameel Muhktar sono due cugini vittime di un attacco con l’acido il 21 giugno a Beckton, nella zona orientale di Londra. I due giovani erano usciti per festeggiare il 21esimo compleanno di Resham quando, mentre erano fermi in macchina a un semaforo, qualcuno si è avvicinato e gli ha gettato contro dell’acido dal finestrino. Entrambi i ragazzi hanno riportato serie ustioni sul volto e sul corpo e Jameel Muhktar, 37 anni, è finito in coma farmacologico dopo l’attacco. L’uomo ha riportato ustioni sulle braccia, le gambe, la schiena, il collo, il volto e ha anche subito danni all’occhio destro. Sua cugina invece ha riportato danni all’occhio sinistro. “Sono devastata. Continuo a chiedermi se la mia vita sarà la stessa. Attacchi con l’acido sono una cosa inaudita per me nel Regno Unito”, ha scritto la giovane vittima sui social media dove ha ricostruito anche i drammatici momenti dell’aggressione.

Chi è il sospettato – Per il momento la polizia britannica non avrebbe compiuto alcun arresto collegato all’attacco ma sarebbe sulle tracce di un uomo di 24 anni, John Tomlin. La polizia ha diffuso una sua foto – il ricercato ha i capelli corti e delle lacrime tatuate sul volto – e ha consigliato alla popolazione di non avvicinarsi a lui ma di chiamare immediatamente il numero d’emergenza. Il detective Neil Matthews ha detto: “Vorrei rassicurare l'opinione pubblica che siamo concentrati per trovare la persona responsabile di questo atto orrendo di violenza”. “Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare la Polizia”, ha aggiunto.