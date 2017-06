Dopo l'incendio del grattacielo alla Grenfell Tower nel quale sono morte almeno 79 persone, tra cui anche due ragazzi italiani, Londra corre ai ripari. Nella notte cinque grattacieli sono stati “evacuati immediatamente” nel quartiere di Camden, a nord della capitale, per un rischio di incendio. In totale si tratta di 800 abitazioni del complesso di edilizia popolare Chalcots Estate. La decisione di far allontanare i residenti è stata presa dopo che sono stati trovati nei grattacieli gli stessi pannelli isolanti a causa dei quali si è propagato rapidamente l'incendio che ha causato la strage della scorsa settimana. Secondo quanto riporta la Press Association, la decisione ha scatenato dei malumori e in particolare 83 persone si sono rifiutate di lasciare i loro appartamenti. Circa 4000 le persone che in questo momento restano sfollate in attesa di una sistemazione provvisoria: per mettere in sicurezza i cinque grattacieli saranno necessarie “da due a quattro settimane”.

“L’incendio del Grenfell ha cambiato tutto, non possiamo correre rischi”, ha detto la responsabile della comunità di Camden, Georgia Gould. “Ciò che importa è mettere in sicurezza la gente affinché si possa procedere a lavori urgenti”, ha aggiunto. La municipalità di Camden ha precisato di avere riservato “centinaia di camere di hotel” in tutta Londra per accogliere le persone evacuate dai grattacieli della Chalcots Estate. “Incoraggiamo le persone a soggiornare presso parenti e amici, se possibile. In caso contrario forniremo noi un alloggio”, hanno fatto sapere. Intanto è emerso che l'incendio della Grenfell Tower è stato scatenato da un frigorifero difettoso. Lo ha detto la sovrintendente della Met Police Fiona McCormack in una conferenza stampa a Londra. Secondo la polizia, il modello del frigorifero è un Hotpoint FF175BP.