Devastante incendio a Londra, nella zona di Tottenham, il borgo settentrionale di Haringey dove giocano gli Spurs, la famosa squadra di calcio della Premier League inglese. Un magazzino è andato a fuoco nella serata di ieri, lunedì 18 settembre, a circa un miglio di distanza da White Hart Lane, lo stadio ora in ristrutturazione (la squadra locale sta infatti giocando temporaneamente le partite casalinghe a Wembley). Per spegnere le fiamme sono stati impegnati un centinaio di vigili del fuoco con una quindicina di autobotti. Lo riportano i media inglesi: le immagini mostrano fiamme alte che nel buio sono visibili da vari chilometri di distanza e una grande colonna di fumo nero che s'innalza nell’area del campo di calcio. Sul posto è presente il capo della Stazione dei Pompieri, Sam Kazmanli: ”Si tratta di un incendio di dimensioni molto rilevanti, che ha rilasciato molto fumo nell'aria. Come precauzione, si consiglia ai residenti di tenere chiuse le finestre e le porte" ha spiegato.

La London Fire Brigade ha precisato di aver ricevuto la chiamata d’allarme alle 20.17 (le 21.17 in Italia): "Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Tottenham, Hornsey, Edmonton e le stazioni circostanti. La causa dell’incidente non è ancora nota in questa fase". La London Ambulance Service ha spiegato che almeno una persona è stata gravemente ustionata e trasportata in ospedale: "Siamo stati chiamati poco prima le 20. Abbiamo inviato sulla scena due equipaggi in ambulanza, un medico e membri della nostra squadra per le emergenze nelle zone pericolose. Un paziente è stato tratto in salvo e portato in ospedale con ustioni alla mano”. La persona non sarebbe comunque in pericolo di vita.