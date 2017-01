Una bambina di sei anni, che il rapporto del Croydon Safeguarding Children Board (CSCB) del sud di Londra chiama Claire, fu abusata sessualmente nel letto della madre da un uomo di 32 anni, amico del fratello. A seguito di accertamenti, le autorità affidarono la vittima ad una coppia di coniugi. Quindici mesi dopo l'affidamento, come raccontato dal Croydon Advertiser, Claire è risultata positiva a due infezioni sessualmente trasmissibili: la gonorrea e la clamidia. Test medici sui genitori adottivi hanno rivelato che la matrigna era malata di gonorrea, mentre il patrigno di clamidia.

Il caso viene riportato da un rapporto del CSBC, l'ufficio che in Gran Bretagna si occupa della salute e della sicurezza dei minori, che invita, attraverso la drammatica storia di Claire, a porre maggiore attenzione alla valutazione dei genitori affidatari. Sarah Baker, presidente della CSCB, ha ammesso che "tutto [il personale], senza eccezione, ritenne che, nel momento in cui si palesò questo caso, si stesse dando a Claire una casa sicura e protetta. La valutazione di allora non mostrò alcuna elemento che potesse far sospettare che l'affidatario potesse abusare sessualmente della bambina. Ciononostante si tratta di una lezione da imparare affinché ci sia una stretta immediata su una serie di processi" di valutazione e affidamento.

La famiglia della madre di Claire, che ha rinunciato alla figlia perché potesse "essere allevata dallo Stato", si è detta "profondamente addolorata" per ciò che ha sofferto la bambina. Il padre adottivo è stato perseguito per l'abuso e condannato ad una pena che il CSBC non ha reso nota.