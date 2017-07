Il terminal 3 dell’aeroporto di Heathrow è stato evacuato per un allarme incendio. La notizia è stata riportata dal quotidiano britannico Independent, secondo cui non si sa ancora cosa sia accaduto con precisione. Nell'affollato scalo di Londra, infatti, stando a quanto precisato dall'amittente Sky News, non ci sarebbe "nessun rogo in corso". Le autorità stanno tentando di capire con una certa urgenza la dinamica dei fatti. Lo stesso aeroporto ha comunicato più tardi che non c’è stato nessun incendio.

"Il Terminal 3 è stato evacuato in seguito a un allarme incendio. Stiamo indagando con urgenza e forniremo un aggiornamento della situazione presto", si legge in un tweet dell'aeroporto di Heathrow. È stata evacuata anche la stazione ferroviaria di Euston a Londra dopo che è scattato l'allarme anti-incendio. Anche in questo caso, l'allarme è comunque rientrato poco dopo.

Non è difficile immaginare lo stato d'animo della capitale britannica interessata da diversi attentati – o presunti tali – negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, ed è comprensibile che tutte le circostanze che differiscano dalla normale routine quotidiana vengano immediatamente ricollegate ad un pericolo imminente.