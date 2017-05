Gli hanno piantato un cacciavite in testa per rubargli il cellulare. Ora il 31enne trevigiano Sinuhe Pianella lotta fra la vita e la morte in un ospedale di Londra, città dove si era trasferito, cinque anni per avviare un’attività di progettazione e di fabbricazione di mobili. “Era felice – spiega lo zio Gianpietro – perché s’era realizzato”.

L'aggressione è avvenuta lo scorso 28 aprile nel parco Dulwich, nella zona Sud della capitale britannica. Sinhue, intorno alle 13, era uscito per portare fuori il cane. Con lui un amico. Improvvisamente uno sconosciuto gli si avvicina, accarezza l’animale e poi gli chiede il telefono. Al rifiuto, Sinuhe viene colpito prima alla testa, poi alla schiena, all'altezza di un polmone.

Si scoprirà che l’arma del delitto è un cacciavite. Immediatamente ricoverato in elicottero al King’s College Hospital, Pianella è ora in coma farmacologico. Le sue condizioni sono preoccupanti: i medici temono che l'aggressione possa comportare danni cerebrali importanti e hanno definito la sua condizione come "molto critica". Grazie ai testimoni gli investigatori hanno arrestato un 26enne inglese, accusato di tentato omicidio e rapina. “Ma ci sono ancora tanti punti oscuri – dicono i familiari – che i poliziotti inglesi vogliono chiarire”. Al momento, nella capitale inglese si trovano la sorella Jessica Pianella, che lavora in un negozio del centro di Treviso, e la madre Angelina Bigolin. “Stiamo tutti pregando – dicono i familiari e gli amici – perché da Londra ci giungano notizie confortanti”.