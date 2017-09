Sono trascorsi quasi tre mesi dal rogo della Grenfell Tower di Londra, dove ottantasette persone morirono intrappolate dalle fiamme del grattacielo alla periferia della capitale britannica, eppure il dramma vissuto dai superstiti non è stato ancora superato: a dimostrarlo un dato reso noto da Yvette Greenway, fondatrice dell'Associazione Silence of Suicide, secondo la quale almeno 20 persone presenti quella notte hanno tentato di togliersi la vita dopo l'accaduto.

La Bbc – che ieri ha riportato la notizia – ha specificato di non essere in grado di confermare questa cifra, ma che la stima è verosimile poiché viene da operatori sociali che sono in contatto con i residenti della Grenfell Tower. Secondo la signora Greenway, una ex infermiera, la maggior parte di coloro che hanno tentato di togliersi la vita sono stati colpiti dal senso di "colpa del sopravvissuto". Il trauma riportato da queste persone è tale da non consentirgli di liberarsi dalle immagini di quella notte. "Molti dipendono da alcol o droghe. Queste persone si sentono isolate". La fondatrice dell'Associazione ha espresso dure critiche nei confronti del sostegno psicologico offerto ai sopravvissuti. "Abbiamo sentito di alcuni operatori sociali che passano lasciando semplicemente dei volantini sotto le porte, senza entrare in diretto contatto con i diretti interessati. Senza parlarci". Yvette Greenway sostiene che siano molti i casi di stress post-traumatico, depressione o ansia. "Ognuno reagisce in modo diverso".

L'incendio alla Grenfell Tower è avvenuto a Londra nella notte del 14 giugno scorso nel grattacielo di 24 piani Grenfell Tower, situato nel quartiere di North Kensington. Era da poco passata la mezzanotte quando le fiamme hanno cominciato ad avvolgere l'edificio provocando 87 morti e circa 70 feriti, anche se le autorità hanno spiegato che un bilancio definitivo delle vittime sarà disponibile solo dal 2018 a causa delle difficoltà nell'identificazione dei cadaveri e nel definire l'esatto numero di persone presenti nella torre al momento dell'incendio.