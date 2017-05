Lo vedevano ogni giorno aggirarsi per le strade nei pressi del loro negozio soprattutto nell'orario di chiusura quando si sistemava sul marciapiede insieme al suo cane per passare la notte. Per questo un giorno hanno deciso di avvicinarlo per capire chi fosse e quale era la sua storia in modo da dargli una mano. Con questo semplice gesto di altruismo è nata la profonda amicizia che ormai lega una coppia di negozianti di Bologna, Luigi e Lory, a un senzatetto, il 33enne Tommaso. Come racconta Repubblica, infatti, i proprietari del negozio di abbigliamento maschile da allora sono diventati la vera famiglia del giovane che ha potuto trovare una casa e un riparto dove passare il tempo.

Dopo avergli commissionato alcuni lavoretti e aver approfondito la conoscenza, i due negozianti infatti hanno deciso di aprirgli completamente le porte del negozio dove hanno deciso di costruire per lui una piccola stanzetta riservata con tanto di frigo e cuccia per il cane e un bagno con doccia. "Sono loro la mia vera famiglia. Mi hanno accolto. Qui sto bene e per me è molto importante la serenità. Per strada ho conosciuto gente che piangeva tutte le sere" ha dichiarato il ragazzo originario della Repubblica Ceca

"Lo vedevo dormire di sera per terra all’angolo con uno zaino mentre il suo cane dormiva sopra alcune coperte. Si capiva quanto tenesse al suo cagnolino" ha raccontato invece Lory, spiegando: "Con mio marito decidemmo di aiutarlo facendogli disegnare un graffito sulle pareti esterne del nostro negozio. Poi abbiamo voluto dargli un luogo per poter stare al caldo". "Averlo tolto dalla strada ci riempie il cuore perché immagino che dormire sotto un portico sia stato molto difficile per lui. Anche se lui, nonostante questa esperienza, non ha mai perso la propria dignità", ha concluso la donna