È stato sorpreso mentre, aggrappato ad una ringhiera, armato di cacciavite, tentava di forzare la persiana di un appartamento posto al piano terra di un condominio in via Casaregis nel quartiere della Foce, nel levante di Genova. Il ladro, un 32enne del posto con precedenti specifici, interrogato dal passante su cosa stesse facendo, si è ‘giustificato' dicendo che aveva “bisogno di soldi” e per questo stava per compiere un furto. Ma appena ha terminato la frase sul posto sono arrivati i poliziotti di una volante che lo hanno fermato e arrestato per il tentato furto. I controlli delle forze dell'ordine hanno identificato l'uomo come un genovese residente a Marassi e già in passato condannato per furto. L’uomo è stato giudicato per direttissima questa mattina.