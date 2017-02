Scoperta choc questa mattina alla stazione ferroviaria di Treviso. Lungo uno dei marciapiede dello scalo uno giaceva in una pozza di sangue il corpo senza vita di un uomo col cranio fracassato. A fare la macabra scoperta, poco dopo 7.30 del mattino, una pattuglia della polizia ferroviaria in un giro di ispezione. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118 che però non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso dell'uomo. Le evidenti ferite al capo e il cranio sfondato non hanno lasciato dubbi ai poliziotti sul fatto che si fosse trattato di un omicidio.

Sul posto anche i reparti della scientifica per i rilievi del caso e il pm di turno. La vittima è stata identificata subito dopo come un uomo di 57 anni, Gianpietro Piccolo, un italiano senza fissa dimora che da tempo bazzica la ferrovia dormendo in ripari di fortuna. Dopo i primi accertamenti nell'ambiente delle persone senza fissa dimora che gravitano nell'area della stazione, in serata la polizia ha fermato un uomo in connessione con l'omicidio.

La scena del delitto infatti sarebbe stata immortalata da una delle telecamere di videosorveglianza dell'area che punta proprio in quel punto. I filmati erano stati subito acquisiti dagli inquirenti e analizzati per tutta la giornata per cercare di ricostruire gli ultimi movimenti di Piccolo, fino alla svolta del fermo. Dopo i primi rilievi della Polfer, il caso è stato poi affidato agli uomini della squadra mobile di Treviso, che sono coordinati dal pm della locale Procura Massimo de Bortoli. Al momento l'ipotesi di reato è di omicidio volontario. Per gli inquirenti l'omicidio con molta probabiltà è legato a scontri tra la vittima e altri clochard.