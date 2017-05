Era stato truffato da una banda di imbroglioni che con un trucco erano riusciti a spillargli tutti i suoi risparmi mandandolo praticamente sul lastrico. Proprio questo episodio sarebbe alla base del suicidio di un addetto dell'aeroporto di Padova, trovato senza vita nella mattinata di martedì all'interno di un hangar del piccolo scalo aeroportuale veneto. La vittima è un uomo di 46 anni, G.F., originario della Sicilia ma da anni residente a Padova dove era impiegato come addetto ai servizi antincendio dell'aeroporto "Gino Allegri", un piccolo scalo cittadino che ospita un aeroclub e un servizio di elisoccorso.

A fare la macabra scoperta e a rinvenire il corpo è stato uno dei colleghi dell'uomo. Il 46enne, che si è tolto la vita impiccandosi, ha lasciato un biglietto nel quale ha spiegato i motivi che lo hanno spinto all'estremo gesto. Nel messaggio, infatti, il 46enne spiega il suicidio come conseguenza delle difficoltà economiche in cui versava, rese insostenibili dalla truffa subita per alcune migliaia di euro. Sconcerto tra i lavoratori del consorzio che opera nel piccolo aeroporto veneto ala notizia del ritrovamento. Il 46enne infatti era molto benvoluto. Sul caso indaga ora la polizia.