Stava passeggiando come sempre col suo padrone su una spiaggia del posto quando si è accorto che un piccolo esemplare di cervo era in acqua e stava per annegare, così senza pensarci si è tuffato e lo ha riportato a riva salvandogli la vita. È lo straordinario gesto di Storm, un esemplare di golden retriever che con il suo coraggio ha dato una seconda possibilità al piccolo cerbiatto. La storia arriva dalla spiaggia di Port Jefferson, a Long Island, New York, dove il cane domenica scorsa si aggirava con altri compagni a quattro zampe e il proprietario Mark Freeley.

L'uomo ha anche girato un breve filmato dell'accaduto col suo cellulare nel quale si vede Storm riportare a riva il cervo mentre lui prima lo incita e poi lo calma. Nel video infatti si vede il golden retriever che porta al sicuro il cervo e tenta di smuoverlo mentre l'animale è stremato per la fatica e non riesce a rialzarsi. L’animale salvato, che è stato affidato nelle mani dei volontari di un'associazione locale, fortunatamente si è ripreso e sta bene. Nella clinica veterinaria dove è stato curato hanno trovato che era coperto di zecche e denutrito. Si pensa sia rimasto separato dalla madre e poi finito in acqua dove è stato trascinato dalle correnti.