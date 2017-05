Il "Vecchio molino" di Casavecchia di Pieve Torina, in provincia di Macerata, è l'unico rimasto aperto dopo il devastante terremoto che ha colpito il Centro Italia in autunno. Era il 26 ottobre, ma la titolare Silvia Fronzi, insieme ai suoi familiari, non si è mai fermata: ha dato da mangiare a centinaia di vigili del fuoco, senza chiudere mai, decidendo di restare sempre aperti per garantire alle squadre di soccorso un posto dove potersi rifocillare. Ora però il ristorante rischia di chiudere i battenti, come spiega lei stessa a La Stampa.

“Sono stata fortunata, la casa era agibile, anche il ristorante. Abbiamo scelto di tenere aperto e continuare a lavorare. Se non l’avessimo fatto dove avrebbero mangiato i soccorritori?”. Silvia, come tanti suoi concittadini, è stata costretta a lasciare il borgo maceratese. Ma ogni giorno per settimane si è fatta centinaia di chilometri in auto per rispettare la convenzione con il Centro Operativo Avanzato di Macerata da cui dipendono funzionari e operatori addetti al soccorso. "Dovevamo servire 200 pasti al giorno e non siamo mai venuti meno al nostro impegno, nemmeno durante le feste" spiega. A fermarla, tuttavia, sono stati i costi di gestione. O meglio, gli assegni che all'improvviso non sono più arrivati: “Da dicembre non riceviamo nulla. Siamo arrivati a circa 150 mila euro di credito con lo Stato. Abbiamo retto finora grazie ai un mutuo che devo restituire alla banca e alla buona volontà dei fornitori ma tra qualche giorno inizieranno a non portarmi più la merce, dovrò chiudere”. Silvia ci tiene a precisare che il problema non sono i vigili del fuoco o gli altri operatori che mangiano nel suo ristorante ma “lo Stato, che considera normale non pagare e mettere in difficoltà chi lavora con onestà malgrado le condizioni proibitive”.

Il suo caso è approdato anche nell’Aula della Camera. Beatrice Brignone (Possibile) e Donatella Agostinelli (M5s), che hanno presentato interrogazioni parlamentari per chiedere spiegazioni. "Riteniamo sconcertante che ogni volta che si verificano catastrofi come quella delle Marche, la macchina della burocrazia sia tanto lenta e farraginosa e che sia indegno che le spese, anche nel caso di specie, siano state sostenute solo grazie alle donazioni ricevute" precisa la Agostinelli che chiede "al Governo una risposta pronta per evitare che persista questa situazione. Brignone si rivolge invece al premier Gentiloni, a cui chiede "quante sono a oggi le attività con sede nelle zone colpite dal terremoto cui deve ancora erogare i rimborsi per le spese da esse sostenute nell’ambito delle Convenzione pasti tra Stato e Vigili del Fuoco. Il caso di Pieve Torina non è isolato purtroppo e molte persone non hanno nemmeno più la forza di reclamare un proprio diritto. Il Governo deve dare concretezza agli impegni presi con le popolazioni terremotate, tanto più che con l’avvicinarsi della stagione estiva, molti sfollati sono stati mandati via dalle strutture alberghiere che li avevano ospitati in inverno”.