Dopo che ieri il differenziale dei btp decennali sugli omologhi bund tedeschi ha registrato un'impennata di quasi 20 punti percentuali, chiudendo a quota 201 (massimo valore da tre anni a questa parte) anche oggi lo spread è il sorvegliato speciale. Complice la minaccia della Frexit evocata dalla candidata alle presidenziali d'oltralpe Marine Le Pen, lo spettro di un'Unione europea divisa e governi nazionali instabili – tra cui anche quello italiano.

In avvio questa mattina lo spread è salito a 203 punti, nonostante qualche acquisto sul decennale italiano che vede scendere il rendimento al 2,36% dal 2,39% della chiusura di ieri. Milano ha aperto in flessione, con l'indice Ftse Mib, in calo dello 0,31% a 18.635 punti, che ha poi riguadagnato terreno riportandosi poco sopra la parità; negative anche Londra (-0,10%), Francoforte (-0,9%) e Parigi.

Ancora debole l'Euro, scambiato questa mattina a 1,0685 dollari. Ieri il presidente della Banca Centrale Mario Draghi ha difeso a spada tratta la moneta ricordando che"ci tiene uniti in tempi di chiusure nazionali".

Che cos’è lo spread, in poche parole.

Lo spread misura la diversità di rendimento tra i titoli di stato di due Paesi. Quello di cui si parla in questi giorni è il differenziale Btp – Bund, ovvero la differenza tra il rendimento dei titoli di stato italiani e quelli tedeschi. I buoni del tesoro poliennali che vengono comparati con quelli tedeschi vengono emessi dalla Banca d’Italia (e messi all’asta due volte al mese) con scadenza triennale, quinquennale, decennale, quindicennale e trentennale e hanno un rendimento variabile, a seconda dei cicli economici. Lo spread si misura in punti base ed è deciso dal “mercato”.