Trasformare la più grande delusione della propria vita in un'occasione di solidarietà non è semplice, eppure è quello che ha fatto due giorni fa Sarah Cummins, una ragazza dell'Indiana abbandonata dal promesso sposo Logan, che pochi giorni prima delle nozze ha deciso che non si sarebbe presentato all'altare. Per due anni la donna, 25 anni, ha lavorato duramente dopo le lezioni alla facoltà di Farmacia dell'Università di Purdue con lo scopo di risparmiare i 30mila dollari necessari a realizzare la cerimonia dei suoi sogni, studiata e immaginata nei minimi particolari.

Quando ormai sembrava tutto pronto però è arrivato il colpo di scena: Sarah e Logan si lasciano, le nozze vengono annullate ma per i pagamenti dei servizi acquistati è ormai troppo tardi e non è previsto nessun rimborso: né la cena e la festa al Ritz Charles nella cittadina di Carmel per 170 invitati, né la sala affittata per l'occasione. "Mi è caduto il mondo addosso, ero distrutta. Ma ero anche molto arrabbiata per tutto quel cibo che sarebbe stato gettato nella spazzatura" dice la giovane.

Sono bastate poche ore di pura disperazione a Sarah per trasformare un disastro in una opportunità. Dopo essersi consultata con la sua wedding planner Maddie LaDow, la 25enne ha chiamato diversi centri di accoglienza per senzatetto di Indianapolis, la capitale dello Stato, invitando le persone più povere della città a "festeggiare" il non-matrimonio. Come se non bastasse Sarah ha messo a disposizione due autobus per prelevare gli ospiti dalle varie comunità. La cena si è svolta sabato sera con tanto di musica live ed una torta di nozze su cui sono mancati i tradizionali sposini di zucchero. C'era anche Sarah, con la mamma e due damigelle.