Lo hanno drogato, gli hanno bruciato gli occhi dopo averglieli spruzzati di deodorante spray, gli hanno spezzato una zampa e il collo. Eppure Chunky, questo simpatico cagnolino, è sopravvissuto ed è tornato ad amare i suoi padroni come prima. Il bastardino è stato rapito da un gruppo di ragazzi della città di Margate, nel Kent, in Inghilterra.

Non aveva nemmeno un anno quando è stato rapito, portato via dal suo padrone, torturato in questi modi orribili, e poi abbandonato semi cosciente in una discarica. Incredibilmente il cucciolo, un incrocio con un Chihuahua, è riuscito a sopravvivere per 24 ore. Il giorno successivo, infatti, è stato trovato da un passante e restituito al suo proprietario.

I quattro responsabili, tre 16enni e un 15enne, sono stati condannati al pagamento di una multa e gli è stata negata la possibilità di avere un animale domestico per cinque anni.

"Questo è stato il caso più inquietante con cui mi sia mai confrontata – ha detto Caroline Doe, ispettore della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) – . Questi giovani hanno ammesso di aver drogato il cucciolo, di averlo picchiato e di avergli torto il collo fino a romperlo, prima di gettarlo via. Hanno anche affermato di avergli dato fuoco al muso e agli occhi dopo averli spruzzati con una bomboletta di deodorante. Gli imputati saranno anche stati giovani e possono aver confessato di essere stati sotto l’effetto di droga, ma la cattiveria che hanno inferto a questo povero cane è stata estrema, barbara e imperdonabile".

Nonostante sia passato quasi un anno, la storia di Chunky storia non è stata dimenticata. Questo cagnolino ha ispirato tante persone in tutto il mondo a prendere posizione contro la crudeltà sugli animali. Certo, forse non è più il cane spensierato di una volta, ma riesce comunque a essere sempre allegro e scodinzolante felice che quell'incubo sia ormai acqua passata.