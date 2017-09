Lo chef americano Marc Murphy arriva in Italia. L'artista del gusto parteciperà domenica 24 settembre al Farm Cultural Park a Favara in provincia di Agrigento: per lo chef Usa incontri, workshop e degustazioni, aperti alla comunità di Favara e a tutti gli amici dei “Sette Cortili”.

Questo il programma: alle 17 il workshop dedicato ai ragazzi “In cucina con Chef Marc Murphy” sarà il primo appuntamento. Poi alle ore 19 sarà spazio a “Due chiacchiere con Chef Marc Murphy”, un talk pubblico insieme a Shawn Baxter, Console per la Stampa e la Cultura e Andrea Bartoli, fondatore di Farm. A chiudere musica live e dj set. Marc Murphy arriverà direttamente da San Vito Lo Capo, dove sta gareggiando per gli Stati Uniti al 20° Cous Cous Fest – Festival Internazionale dell’Integrazione Culturale.

Con i suoi 25 anni di esperienza, oggi Marc è un ristoratore di successo a New York City, e partecipa regolarmente come giudice ai due programmi di punta del canale Food Network, Chopped e Chopped Junior.