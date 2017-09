Si è schiantato contro due auto con la sua moto, un incidente che non gli ha dato scampo. È morto così Maurizio Borghi, medico di 58 anni, ieri pomeriggio a San Pietro in Palazzi, frazione di Cecina. Intorno alle 14,30, l’uomo era in sella alla sua moto proveniente da Livorno e stava transitando sulla sr 68, la Salaiola, quando, giunto all'altezza di via dell'Industria, si è schiantato contro due auto, una delle quali stava immettendosi sulla 68. Un impatto violentissimo: il medico è apparso subito il più grave. Borghi, che lavorava al pronto soccorso di Cecina, ed era residente nel capoluogo, è stato trasferito al pronto soccorso di Livorno con la diagnosi di politrauma. Nella notte, tuttavia, in seguito alle ferite ed ai traumi riportati, tra cui uno alla testa, il dottor Borghi è deceduta. Nell'incidente erano rimasti feriti anche due 40enni della provincia di Pisa che erano stati trasportati al pronto soccorso di Cecina.

Medico molto nota nel Livornese, sposato con una collega in servizio nella città toscana, ieri si stava recando in ospedale per cominciare il suo turno al Pronto Soccorso dove prestava servizio da diversi anni, quando è avvenuto il dramma. L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa del medico: "Lavorava da anni come medico del Pronto Soccorso di Cecina. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico Enriques aveva intrapreso la professione medica laureandosi a Pisa e conseguendo la specializzazione in clinica pediatrica. Aveva poi cominciato il suo servizio di emergenza medica territoriale e pronto soccorso nella USL livornese. Nel tempo era diventato un riferimento nella sanità di emergenza locale, facendosi apprezzare dai colleghi per la disponibilità dai cittadini per la professionalità costantemente dimostrate sul lavoro".