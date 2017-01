Una nave cargo lunga 128 metri battente bandiera liberiana – la Sigma – si è incagliata a causa del fortissimo vento nei pressi della Rotonda di Ardenza, a Livorno: erano le 9 di questa mattina quando è stato lanciato l'allarme, visto che il mercantile vagava in balia delle onde a una distanza di circa 200 metri dall'Hotel Universal, in un tratto di mare in cui il fondale è piuttosto basso. La nave era ancorata in rada, ma il forte vento di Ponente, arrivato a raggiungere la velocità di 98 chilometri orari, insieme al mare grosso hanno probabilmente disancorato il cargo che è stato spinta verso la costa.

Come spiega Il Tirreno, dall'imbarcazione è stato lanciato un allarme alla Capitaneria di Porto che si è immediatamente attivata per seguire le operazioni di messa in sicurezza. Lo scopo delle autorità è allontanare più possibile la nave dalla riva in modo da ripristinare la distanza di sicurezza dalla costa. A bordo della Sigma ci sono i soli membri dell'equipaggio, composto da 18 persone, che non hanno riportato nessuna conseguenza fisica. In ogni caso la Capitaneria ha fatto sapere che, in caso di necessità, da Sarzana è pronto a decollare un elicottero in grado di soccorrere i marinai.

Per aiutare il comandante nelle manovre sono stati inviati sul posto dei rimorchiatori, che tuttavia non sono riusciti ad avvicinarsi a causa proprio del basso fondale. La Sigma al momento ha la prua rivolta verso terra, a pochissimi metri dal Gabbiano. Solo quando le col mare lo consentirà (in giornata la forza del vento dovrebbe attenuarsi) la nave dovrebbe essere rimorchiata e portatata in porto e si procederà con l’indagine sui danni. Non è la prima volta che accadono incidenti simili, il più famoso resta quello del 1952 quando la nave Grommet si schiantò sullo scoglio dell'Accademia.