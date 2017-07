in foto: Foto di repertorio

Un drammatico incidente si è verificato nella giornata di domenica 2 luglio a Livorno, davanti alla spiaggia dell’Accademia. Un ragazzo è morto annegando in mare. La dinamica non è ancora del tutto chiara ma non è escluso che il bagnante – la vittima è un giovane africano – sia finito in acqua dopo esser scivolato a causa della risacca oppure abbia sbattuto la testa dopo un tuffo perdendo i sensi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di domenica. Quando il giovane è finito in mare diversi bagnanti che come lui si trovavano in spiaggia si sono gettati in acqua per aiutarlo ma il corpo è stato avvistato e riportato a riva solo dopo circa mezz’ora, quando era ormai privo di vita. Nel frattempo – mentre alcuni cercavano il giovane disperso in mare – altre persone presenti in spiaggia hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

Bagnanti rimasti in spiaggia nonostante il cadavere – Quando il ragazzo è stato portato a riva il personale delle ambulanze ha proseguito nelle manovre di rianimazione ma per il giovane non c'era più nulla da fare. Constatato il decesso, il corpo è stato coperto da un telo in attesa del nullaosta della Procura per la rimozione. E nel frattempo, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali, la giornata di tintarella e relax è andata avanti per diversi bagnanti, che hanno continuato a trascorrere la giornata in spiaggia anche con il cadavere a pochi metri da loro.