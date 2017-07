Sono importanti i numeri delle ultime due settimane di attività di controllo da parte della direzione Marittima di Livorno: le autorità hanno infatti effettuato quasi 2mila sequestri tra prodotti ittici e attrezzatura da pesca, comminando sanzioni per oltre 76mila euro e individuando 57 irregolarità, due delle quali di rilevanza penale. L'operazione è stata chiamata "Blue Shark" ed ha previsto 400 controlli lungo l’intera filiera ittica in tutta la Regione, spingendosi anche nell’entroterra, nei magazzini, ingrossi, negozi al dettaglio e ristoranti, allo scopo di tutelare la salute dei consumatori e la conservazione delle risorse alieutiche.

Le unità navali della Capitaneria di porto livornese hanno sorpreso due pescatori subacquei mentre prelevavano 200 ricci di mare dai fondali dello specchio acqueo antistante i bagni Nettuno. "Si ricorda che, per la pesca sportiva, il quantitativo massimo ammesso è pari a 50 esemplari", spiegano dalla capitaneria. I due appassionati hanno rimediato una multa di 5mila euro e il sequestro delle attrezzature utilizzate.

L’intervento è stato possibile grazie alla segnalazione di un bagnante. I ricci di mare pescati, in parte sottomisura, sono stati rigettati in mare. Inoltre, sempre di fronte a Livorno, è stata intercettata una barca, occupata da due pescatori subacquei provenienti da Vecchiano, sulla quale sono stati trovati tre esemplari di cernia appena catturati, di grosse dimensioni. La legge in vigore prevede che, nell’ambito della stessa battuta di pesca giornaliera, possa essere catturato massimo un esemplare a persona. In questo caso la sanzione inflitta è stata di 4mila euro.

Nell’ambito dei controlli effettuati a terra, nei magazzini e nei frigoriferi di un grossista livornese sono stati trovati e sequestrati 50 chili di razze congelate scadute: la sanzione inflitta è stata di 2mila euro.