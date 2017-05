Drammatico incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì lungo la variante Aurelia, in provincia di Livorno. Un'auto con cinque ragazzi a bordo infatti è improvvisamente sbandata ribaltandosi completamente tra le uscite di Donoratico e La California. Nello spaventoso impatto uno degli occupanti del mezzo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto praticamente sul colpo, la seconda vittima invece è deceduta poco dopo l’intervento dei soccorsi. Dopo l'allarme, sul posto infatti sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Nonostante i vari tentativi dei medici di rianimarlo, purtroppo anche per il secondo ragazzo non c'è stato nulla da fare. Le vittime sono il 31enne Simone Bazzini, originario di Vada, e il 22enne Maicol Sangiorgio anche lui di Vada. Tutti trasportati in ospedale in ambulanza invece gli altri occupanti della vettura. Un 21enne e un 24enne sarebbero più gravi, meno preoccupanti le condizioni di un 37enne.

Non risulterebbero altre vetture coinvolte ma l'auto incidentata ha occupato l'intera carreggiata e in seguito all'incidente la variante Aurelia è stata chiusa al traffico. Sull'episodio, avvenuto lunedì mattina poco prima delle 5, indagano ora gli agenti della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gruppo di giovani stava tornando da un serata in discoteca e viaggiava in direzione nord quando l'auto, per cause in corso di accertamento, ha sbandato finendo contro il new jersey laterale e dopo aver urtato più volte lo spartitraffico si è cappottata.