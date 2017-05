Duecento chili di cocaina purissima, per un valore sul mercato pari a quasi 20 milioni di euro, sono stati trovati all'interno di sette buste di juta nere legate tra loro e assicurate a delle taniche vuote. Il "bottino" galleggiava nel mare di Livorno, a poche decine di metri dalla riva e all'altezza degli stabilimenti Bagni Pancaldi e Terrazza Mascagni, dunque per nulla distanti dalla zona di lungomare più frequentata della città toscana. Sui panetti, recuperati dai carabinieri, si può leggere distintamente la scritta e lo stemma "Porsche", marchio delle auto di lusso utilizzato però da una raffineria clandestina che arriva probabilmente dal Sudamerica, per la precisione dalla Colombia.

Sulla vicenda la Procura di Livorno ha aperto un'inchiesta coordinata procuratore Ettore Squillace Greco e dal sostituto Daniele Rosa. I due intendono fare piena luce sul'origine della droga, scoperta per puro caso tre giorni fa da due cittadini appassionati di vela. Cosa sta accadendo nel mare davanti a Livorno? "Sono cresciuti molto i controlli all'interno del porto – spiega a Repubblica un investigatore – e questo ha reso molto a rischio le consegne per i trafficanti che preferiscono lasciare prima il carico in rada. Contattano le organizzazioni che devono recuperare il carico e queste tramite il gps che viene inserito nei sacchi la ritrovano". Resta ovviamente come sa stato possibile perdere un carico dal valore di decine di milioni di euro e le ipotesi al vaglio sono principalmente due: la colpa potrebbe essere stata dell'improvvisa libecciata di qualche giorno fa oppure della mareggiata. Chi indaga, tuttavia, chiarisce che quella dell'abbandono della droga in mare è una tecnica già nota.