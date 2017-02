Un ragazzino di 14 anni è accusato di aver sbattuto a terra un compagno di scuola di due anni più giovane durante una lite in corridoio. Un’aggressione perpetrata con una veemenza tale che il giovane ora è in coma. I fatti sono avvenuti al Kenyon Woods Middle School di South Elgin, nello Stato Usa dell’Illinois lo scorso 3 febbraio. Henry Sembdner ha subito fratture multiple al viso e un’emorragia cerebrale a seguito dell'attacco. Il 14enne, la cui identità non è stata rivelata per motivi legali, dovrà indossare un dispositivo di monitoraggio elettronico e potrà lasciare la sua casa solo per andare a scuola. Dovrà comunque affrontare un processo per le imputazioni relative all’aggressione.

L’avvocato della famiglia di Henry,Lance Northcutt, ha detto ad ABC7 di non aver ancora idea di ciò che ha portato all'attacco. “Henry non è mai stato vittima di bullismo in precedenza, non ci risultano alterchi precedenti tra i due giovani. Peraltro l’aggressore non frequenta la stessa scuola di Henry” ha detto. I genitori di Henry hanno dichiarato di essere grati alla giustizia che sta portando avanti il caso, ma allo stesso tempo hanno espresso preoccupazione per il ragazzino che ha aggredito il loro figlio: rischia infatti fino a cinque anni di detenzione giovanile se condannato. Henry ha trascorso due giorni in un coma, indotto all'inizio di questo mese, viste le gravi ferite alla testa. Gli è stato permesso di tornare a casa diversi giorni dopo il risveglio e ora sta mostrando i primi segni di miglioramento.