Judy Malinowski, madre di due figli, sopravvissuta ad un cancro alle ovaie, è morta ieri dopo un calvario durato quasi due anni. Era il il 2 Agosto del 2015 quando, durante una violenta lite con l’allora fidanzato Michael Slager (41) nei pressi di un distributore di benzina a Gahanna, lui decise di cospargerla di benzina e darle fuoco, causandole ustioni sull’80% del corpo. Aveva 33 anni, ed era dello Stato USA dell’Ohio. A confermare il suo decesso è stata la madre, Bonnie Bowes: "Mia figlia ha sofferto due anni per raccontare la propria storia, aveva una forza straordinaria” ha detto a NBC4i. In 23 mesi Judy aveva subito 59 interventi alla pelle.

“Non avrei mai creduto che un essere umano potesse fare tanto male a un altro essere umano. Se ne stava lì, non faceva nulla mentre io bruciavo viva” aveva raccontato Judy dal suo letto d’ospedale. Il suo aguzzino, dopo aver tentato, in sede di processo, di giustificarsi, sostenendo che le fiamme che avevano avvolto la compagna erano “partite una scintilla mentre tentavo di accendermi una sigaretta“, è stato condannato ad 11 anni di carcere, complice la strategia di difesa da parte del suo avvocato, che ha sempre sostenuto la tesi che si trattò solo di un “orribile incidente”, e che, anzi, Slager si procurò diverse ustioni nel tentativo di aiutare la fidanzata: “Il mio cliente amava quella donna”.

Versione dei fatti che però il Judy Lynch aveva respinto decisamente: "Non ci sono parole per descrivere una persona come te, Mr Slager. Credo tu sia un uomo senza anima". La morte della 33enne arriva peraltro proprio nel periodo in cui il Senato dell'Ohio discute su quella che è stata definita non a caso la Judy’s Law, il cui obiettivo è inasprire le sanzioni per i casi in cui la vittima viene lasciata permanentemente sfigurata.