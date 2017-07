Dopo l'ennesimo rientro a casa tardi da parte del marito, ha litigato con lui cacciandolo dal letto e costringendolo a dormire sul divano. La mattina seguente però lo ha ritrovato cadavere sullo stesso sofà, stroncato da un improvviso malore durante la notte. Solo così la donna ha scoperto, con grande rammarico, il segreto del coniuge: l'uomo rientrava a casa sempre tardi la sera perché faceva lavori extra per mettere da parte dei soldi e poterla portare in vacanza all'estero in occasione del loro anniversario di matrimonio. È la storia di una coppia Britannia residente a Wellington, nel Somerset, composta dalla 33enne Ashley Murrell, e al 36enne Mikey.

Come raccontano i tabloid inglesi, la donna sospettava dei tradimenti visto che il marito rientrava dopo sedici ore di lavoro, ma solo dopo la morte è venuta a sapere che il padre dei suoi due figli in realtà, dopo il suo lavoro abituale, si arrangiava come pulitore di tappeti per racimolare qualche extra e portarla a Praga, in Repubblica Ceca, in un viaggio che stava già organizzando. Un esame post-mortem ha rivelato che Mikey è moto soffocato nel sonno, ma la causa esatta dietro la prematura scomparsa dell'uomo non è stata accertata.

"Amava la sua famiglia. Voleva che i suoi figli avessero tutte le cose che lui non aveva avuto nella vita e così lavorava duramente" ha rivelato la donna, aggiungendo: "Mi sono sentita colpevole. Ero così arrabbiata con me stessa per averlo fatto dormito sul divano. Ho ancora difficoltà a pensare che le mie ultime parole per lui erano parole di rabbia". "Perdere Mikey ha cambiato tutta la mia prospettiva sulla vita. La vita è troppo breve per andare a letto arrabbiati e non spendere ogni momento che puoi con la tua famiglia" ha concluso la 36enne.