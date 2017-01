Avrebbe litigato con una cliente durante l'ordinazione al drive in, per questo al momento della consegna dei panini le avrebbe servito un hamburger con sangue mestruale e saliva. È questa la pesante accusa nei confronti di una giovane cameriera di un fast food statunitense, la 18enne Sky Juliett Samuel, arrestata dalla polizia di Columbus, nello stato del Mississippi. La ragazza deve ora rispondere del reato di vendita di cibo adulterato con grave rischio per la salute che potrebbe costarle una condanna fino a 5 anni di carcere.

Secondo la ricostruzione della polizia, la 18enne stava lavorando al turno serale in un fast food della città quando al momento dell'ordinazione via citofono, intorno alle 22.30, ha avuto un battibecco con una cliente. Per ripicca quindi, prima di consegnare il panino, lo avrebbe aperto leccando il formaggio all'interno e poi avrebbe infilato un dito nelle mutande sporcandolo di sangue mestruale e pulendolo poi sul panino,

La cliente non si sarebbe accora di niente se a denunciare l'accaduto non fosse arrivata un collega della 18enne che, dopo essersi rivolta ai superiori senza successo, ha reso noto la storia sui social. A questo punto la cliente, sentendo parlare delle accuse, ha deciso di presentare una denuncia penale, innescando una indagine di polizia. Dopo alcuni accertamenti, la polizia ha arrestato la 18enne che è stata liberta su cauzione e ora attende il processo.