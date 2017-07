"È il peggior caso di abuso di animali che io abbia mai visto", così un sergente della polizia di Des Moines, nello Stato dell'Iowa, in Usa, ha descritto uno spregevole episodio avvenuto nei giorni scorsi nella città americana. Un ragazzo di 25 anni che ha litigato con i suoi vicini di casa, infatti, per vendetta ha preso il cucciolo di sei mesi e gli ha spezzato il collo lasciandolo agonizzante fino alla morte. Secondo la relazione della polizia, il 25enne Christopher David Vogel è arrivato senza preavviso nell'appartamento di Larry Gray. I due erano conoscenti ma avevano avuto già discussioni sull'uso del Wi-Fi.

I due hanno iniziato a litigare fino a quando Vogel ha minacciato di staccare il collo al chihuahua della ragazza di Gray. Subito dopo però è passato ai fatti, ha afferrato il cane e lo ha portato via approfittando della disabilità del vicino che non poteva muoversi velocemente. Il cane è stato ritrovato poi nel pianerottolo sanguinante e agonizzante. Gli esami successivi hanno confermato che il cane aveva subito un trauma spinale. "È un gesto assurdo, questo animale non aveva fatto nulla, non era una minaccia, era solo un piccolo cane. Lo ha fatto solo per malvagità", hanno spiegato gli inquirenti. Il 25enne, che si è dato alla fuga, ora è ricercato.