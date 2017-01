Un uomo di settantanove anni, R. B., è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. L’anziano, a quanto pare al culmine di una lite per gelosia, avrebbe preso il fucile e avrebbe sparato contro la moglie, una donna di settantotto anni, mirando al volto. È accaduto nella casa della coppia a Francavilla Fontana, nella provincia di Brindisi. La donna è stata raggiunta da un colpo nella zona occipitale sinistra ed è attualmente ricoverata in ospedale. Le sue condizioni, stando a quanto si apprende, non sembrerebbero fortunatamente destare grosse preoccupazioni e presto i medici potrebbero dichiararla fuori pericolo. Il colpo di fucile l’avrebbe ferita di striscio.

L’anziano interrogato e arrestato – Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno interrogato in caserma l'uomo accusato di aver sparato contro sua moglie. A chiamare carabinieri e vigili urbani sono stati i vicini della coppia preoccupati dopo aver sentito l’esplosione del colpo di fucile. Quando i militari sono arrivati sul posto, l’anziano aveva ancora il fucile in mano mentre la moglie era ferita a terra davanti a lui.